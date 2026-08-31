Borghi: "La Fiorentina continua a comprare attaccanti, ma in difesa ci sono lacune enormi. Mi ricorda lo scorso anno"

Sul proprio canale You Tube, il giornalista Stefano Borghi ha parlato della partita tra Fiorentina e Frosinone giocata sabato.

Sulla gara

“Facciamo i complimenti al Frosinone per l’approdo in Serie A con giocatori semisconosciuti. I gol del Frosinone sono stati propiziati da una “non difesa” dei viola, una costante dei primi 180 minuti di Serie A. Il Frosinone giocherà per salvarsi, mentre la Fiorentina è incappata in una giornata maledetta. La serata è stata poi bellissima. In campo è stato sbalorditivo: il primo tempo poteva chiuderlo 4-1, tra pali, portiere e sfortuna”.

Sul mercato

“Mastantuono è voglioso di prendere iniziative. Grosso ha fatto scelte un po’ più ponderate. Arrivano ora tre attaccanti: non è una questione di valori, ma adesso bisogna trovare il modo di rendere questo gruppo una squadra. Si continua a comprare davanti, ma dietro ci sono lacune gigantesche. Valdepenas ha fatto un primo tempo smagliante, ma è un giocatore di spinta. Jimenez deve rasserenarsi e diventare professionale: ha intemperanze eccessive, da sempre. Sono giocatori che faticano a difendere".

In mezzo al campo

"Anche a centrocampo, con due mezzali di spinta, fai fatica a coprire. La Fiorentina non è solida e il livello dei centrali impone un aiuto da parte di tutta la squadra. Non sono Sergio Ramos e Varane, che puoi abbandonare al proprio destino. Poi c’è De Gea, che non è sui propri livelli. La Fiorentina continua a fare mercato, ma deve rinascere. Anche a livello mentale, perché ci ho rivisto parecchie cose della scorsa stagione”.