Murillo in partenza? In attesa di un rilancio della Fiorentina, il Corinthians intanto si cautela

Rinforzo di spessore per l'ambizioso Corinthians, che si cautela in difesa in vista della possibile partenza del 2002 Murillo, difensore di prospettiva che piace anche alla Fiorentina. Il club brasiliano ha annunciato di aver ingaggiato il difensore Lucas Veríssimo da Silva dal Benfica, in prestito fino al termine della stagione.

Murillo dos Santos è un difensore mancino seguito da vicino dalla Fiorentina, che nei giorni ha già presentato un’offerta attorno ai 10 milioni per il giocatore di San Paolo, ritenuta troppo bassa dal club sudamericano. Dopo la cessione di Igor, la Fiorentina è a caccia del sostituto e Murillo resta uno dei candidati più forti: i prossimi giorni ci forniranno maggiori sviluppi sul fronte centrale difensivo.