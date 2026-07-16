Dragusin: "Quando mi è arrivata la chiamata della Fiorentina non ci ho dovuto pensare tanto. Il mio procuratore vuole sempre..."

Il nuovo centrale della Fiorentina, Radu Dragusin, ha tenuto ad esprimere il suo apprezzamento al suo vecchio club: “Vorrei ringraziare il Tottenham perché mi ha permesso di crescere in tutti i sensi. Ho visto una realtà diversa rispetto a quella italiana e ho vinto anche un trofeo. Con Gudmundsson abbiamo parlato un po’ ma quando abbiamo iniziato a dialogare tra di noi, il passaggio era già stato fatto”.

Mercato di gennaio

“In inverno ci sono state trattative, quello che ha detto il mio agente lo sappiamo tutti. Il mio vuole sempre la miglior opzione per me. Ma posso dire che quando mi è arrivata la chiamata ora in estate della Fiorentina, non ci ho pensato troppo. Voglio essere un difensore che dà fiducia e che gli altri si sentano sicuri con me”.

Grosso

“Con lui ci siamo conosciuti per la prima volta ora, l’ho visto da avversario quando ho giocato contro il suo Frosinone. Nelle prossime settimane andremo più sui dettagli. Ho trovato nel frattempo un gruppo con tanta fame, non è giusto però che vi dia un nome o due di giocatori. Paratici? Voglio ripagare questa fiducia che ha avuto in me direttamente sul campo”.