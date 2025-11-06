Il retroscena: Vanoli? Era già stato sondato da Pradè prima dell'addio

In dirittura d'arrivo. Salvo sorprese, sempre dietro l'angolo quando si parla della Fiorentina, nelle prossime ore Paolo Vanoli firmerà il suo nuovo contratto con in club viola.

Già sondato

Vanoli che, scrive stamani La Repubblica, era già stato sondato da Pradè prima del suo addio alla società gigliata, arrivato sabato scorso, alla vigilia della gara contro il Lecce.

Il contributo di Vanoli

Ex viola, Vanoli è un amante del 3-5-2 come sistema di gioco, e prova a portare anche grinta e combattività, caratteristiche che sono mancate alla squadra in questa prima parte della stagione.