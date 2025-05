Palladino chiede conferme ai suoi giovani: Richardson, Ndour e Moreno in lizza per un posto negli undici di Venezia

Adesso Palladino ha bisogno di risposte da Richardson e Ndour: questa l'apertura de La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di domani al Penzo tra Venezia e Fiorentina.

Una Fiorentina che deve già iniziare a pianificare il domani dei suoi giovani talenti, su cui il club farà le proprie riflessioni a fine stagione. Richardson è stato chiaro dopo la vittoria con l'Empoli: il ragazzo vuole rimanere a Firenze, di partire non se ne parla. Un investimento da 10 milioni per lui, che dimostra fiducia sulle sue potenzialità, e non è quindi da escludere un suo eventuale prestito di un anno: tanto di questa decisione passerà anche da Palladino, che intanto gli ha fatto i complimenti per come è entrato contro il Betis. Finora, il giovane marocchino ha raccolto 24 presenze, di cui 7 da titolare, in campionato, più 10 in Conference (la metà da titolare) contornate da un gol: in campo lo si è visto sia in un centrocampo a due, sia a tre, come visto a Roma.

Proprio all'Olimpico è stato affiancato da Ndour, classe 2004, prelevato dal Besiktas per 5 milioni e il 50% sulla rivendita: il ragazzo voleva tornare in Italia e, dalle prime valutazioni, potrebbe rimanere in viola anche la prossima stagione, magari anche in lista Uefa nella quale non ha figurato quest'anno. Ndour è il tipico box-to-box, ma Palladino lo ha provato anche in posizione più avanzata. Tanto della loro permanenza dipenderà dalle occasioni estive e da come si evolverà il futuro in viola dei vari ‘big’, quali Cataldi, Fagioli, Adli, Folorunsho e Mandragora, con quest'ultimo in scadenza nel 2026.

In difesa occhio a un altro giovane: Moreno, arrivato a Firenze per 5.5mln di euro più 1 bonus, sembrava già potesse partire in prestito a gennaio. Invece per lui si è delineato un percorso di crescita nel campionato italiano che ancora non ha terminato, pure a fronte di una grande disponibilità all'adattarsi in ruoli non suoi, come visto a Milano o a Celje. Anche lui, insieme a Richardson e Ndour, lotterà per un posto nelle rotazioni domani a Venezia.