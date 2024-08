Il Genoa ha fatto la sua mossa: Fabio Silva in dirittura d'arrivo. E ora non ci sono più ostacoli tra Gudmundsson e la Fiorentina

La situazione è ormai nota e chiara a tutti: non appena il Genoa avrà in mano il sostituto di Gudmundsson, l'islandese potrà andare alla Fiorentina e di conseguenza Nico Gonzalez alla Juventus. La prima mossa spetta dunque al club ligure, che proprio in queste ore potrebbe innescare il tanto agognato meccanismo.

Tutto fatto per Fabio Silva

Secondo l'edizione locale di Repubblica, infatti, l'affare Fabio Silva è in dirittura d'arrivo. L'attaccante portoghese, considerato tra i potenziali crack del calcio, è virtualmente un giocatore del Genoa con il connazionale Vitinha che ha giocato un ruolo fondamentale nell'operazione. L'arrivo di Fabio Silva sblocca, ovviamente, il trasferimento di Gudmundsson alla Fiorentina: la soluzione migliore per tutti andrà finalmente in porto.