Non è solo questione di numeri: la Fiorentina deve assegnare delle maglie pesanti. E c'è il rischio di un'esclusione illustre

Entro venerdì la Fiorentina dovrà stilare la lista ufficiale dei numeri di maglia, da presentare alla Lega in vista del primo impegno di campionato in quel di Parma. Il club viola ha avuto qualche giorno in più per pensarci rispetto alle squadre impegnate in Coppa Italia, ma adesso è arrivato il momento di definire una faccenda che potrebbe rappresentare anche qualcosa in più di una semplice nota di colore.

De Gea nuovo numero 1?

Ci sono dei numeri, infatti, che valgono più di altri. A partire ovviamente dal numero 1, che nelle ultime stagioni è stato proprietà esclusiva di Terracciano. Il portiere viola ha appena rinnovato il proprio contratto: sarà lo stesso per il numero di maglia oppure Pietro accetterà di lasciarlo a De Gea, che lo indossa ininterrottamente fin dalla prima stagione con il Manchester United? In alternativa, all'Atletico Madrid e in Nazionale finché c'era Casillas, lo spagnolo ha utilizzato anche il numero 13, che però sappiamo essere stato ritirato dalla Fiorentina dopo la scomparsa di Davide Astori.

Beltran cede la 9?

Attenzione anche al numero 9, che nella scorsa stagione è stato indossato da Beltran. L'argentino d'altronde era arrivato con le stimmate del vero e proprio centravanti, convinzione alimentata dalla scelta della maglia per eccellenza degli attaccanti di razza. Beltran, come sappiamo, si è poi rivelato più una seconda punta o trequartista, e non è da escludere che possa scegliere un altro numero lasciando la maglia numero 9 al nuovo attaccante titolare della Fiorentina, ovvero Moise Kean.

Che ne sarà della maglia numero 10?

E poi il numero 10, attualmente di proprietà di Nico Gonzalez. Sembra impossibile che l'argentino possa mantenerlo, data la sua intenzione ormai chiara di lasciare Firenze. Difficile però anche immaginare chi, nella rosa attuale, potrebbe raccogliere l'eredità di una maglia così pesante: che si vada verso una stagione di riposo per il numero che fu di Antognoni, Baggio, Rui Costa e Mutu? Può darsi, a meno che non venga tenuto da parte per un ultimo, grande acquisto…