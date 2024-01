"Chi vuole la Champions interverrà sul mercato. La Fiorentina non si farà scappare uno come Italiano"

Quest’oggi l’ex direttore sportivo Giuseppe Cannella, in un’intervista a Tuttomercatoweb.com, ha avuto modo di parlare della prossima finestra di calciomercato, con un particolare occhio di riguardo alla Fiorentina di Italiano. Questo un estratto:

”Cercherà di sfruttare questa finestra chi ha obiettivi impellenti come la qualificazione in Champions e la salvezza. Più di tutti comunque credo che si muoveranno quelle squadre che devono salvarsi, come Salernitana, Verona e Cagliari. Guardando alla parte alta della classifica, invece, il presidente del Napoli con i suoi consulenti cercherà di mettere a posto i contratti in pendenza e cercherà di individuare tecnico e rinforzi per il futuro”.

'Commisso non si farà sfuggire Italiano'

Ha infine spostato l’attenzione su Vincenzo Italiano e sul lavoro che sta portando avanti da 3 anni a Firenze: ”Sta facendo bene alla Fiorentina, c'è una proprietà che valuta molto anche l'uomo e Italiano sa avere rispetto per tutti, sa che la società gli ha dato sempre fiducia e se continua così Commisso e i suoi non se lo lasceranno sfuggire perché vogliono crescere ancora".