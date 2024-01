Nel suo post di fine anno sui social, il centrocampista della Fiorentina Arthur Melo ha salutato il 2023 ringraziando chi ha creduto in lui in questo ultimo periodo:

“Grazie 2023 per avermi reso ancora più forte. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato e creduto in me per rendermi la versione migliore di me! Avanti tutta, vieni 2024! Buon anno nuovo a tutti!"