De Sisti: "Firenze è troppo colpita da tragedie come quella di Barone, ma i tifosi si sono mostrati vicini alla squadra. Adesso la Conference..."

Lo storico ex viola Picchio, Giancarlo De Sisti ha parlato a Radio Bruno del momento doloroso della sua vecchia società, la Fiorentina orfana del suo direttore generale:

“Firenze purtroppo sta pagando troppo spesso simili tragedie”

“Il silenzio e la tristezza vengono spesso risolti con la voglia di regalare un sorriso, una bella prestazione. Purtroppo a Firenze si sono vissuti momenti terribili come la scomparsa di Astori, una disgrazia che ha legato ancora di più la città con la squadra”.

“In Conference c'è una chiara favorita alla vittoria finale, ma la Fiorentina…”

E poi ha concluso così: “Mi ha colpito vedere come si sono mossi tutti i tifosi per rendere omaggio a Barone. Conference? L'Aston Villa è sicuramente la squadra più forte ma la Fiorentina può trovarla solo in finale... in gara secca non c'è mai una favorita”.