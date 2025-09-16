A Radio Bruno ha parlato l'ex terzino della Fiorentina Daniele Carnasciali, che si è espresso sul difficile momento della squadra di Pioli, sollevando varie questioni in merito alla delicata fase della stagione viola.

‘Pressione per Pioli? Sicuramente, la gente si aspetta qualcosa’

“Si spera sempre che la gara successiva della Fiorentina sia migliore delle precedenti ma così finora non è stato. Diamo tempo a Pioli, lo conosco bene. Pressione per lui? Sicuramente, ma anche perché ha vinto in carriera, ha fatto esperienza, e la gente si aspetta qualcosa di più. Le colpe, poi, tanto ricadono sempre sull'allenatore”.

‘A Pioli sarà dato il tempo?’

“L’errore maggiore è stato il mercato, alcuni giocatori non sono funzionali al gioco di Pioli. Purtroppo non a tutti gli allenatori viene concesso di fare una lista per il mercato. Mancano calciatori in difesa per uscire dal basso, cosa che piace fare a Pioli; questo porta alla ricerca di soluzioni che passa anche attraverso gli errori e richiede tempo, perchè la squadra non è adatta alle caratteristiche del tecnico. A Firenze non so però se glielo daranno, il tempo”.