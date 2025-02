Il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto al consueto appuntamento di il Pentasport di Radio Bruno: “Il mio voto al mercato della Fiorentina è un 7 abbondante, un mercato ragionato in cui ci si è liberati del vecchio e fatto spazio al nuovo. Il centrocampo era il reparto più in sofferenza, ma sono stati inseriti innesti presziosi. Fagioli è un grande regista che sa giocare in verticale, Ndour è un giovane nazionale con fisico e dai buoni piedi. in difesa è arrivato Pablo Marì ed è restato Comuzzo. Davanti se Zaniolo torna quello di qualche stagione fa è un signor giocatore, Palladino con Kean ci è riuscito, speriamo recuperi anche lui. Si può discutere sul vice Kean ma all'occorrenza si può mettere Beltran o Zaniolo”.

Conclude dicendo “Le scelte sono state mirate, quest'anno non potevano sbagliare come le altre volte. Hanno concluso la rivoluzione iniziata questa estate, la vecchia guardia ha patito tutto ciò e chi non era parte del progetto è stato lasciato andare. Ora si possono costruire nuove gerarchie nello spogliatoio dove c'è un bel mix fra giovani di talento e esperti come Gosens e De Gea”.