Barak rivela: "Mi hanno ricoverato in ospedale per dei problemi al cuore, sono stato fortunato. Adesso finalmente mi sento bene"

Antonin Barak ha trascorso un'estate difficile, ritrovando il campo soltanto nelle ultime settimane. Fiorentinanews.com vi aveva raccontato dei problemi di salute del centrocampista della Fiorentina, che in conferenza stampa ha rivelato il calvario che ha dovuto affrontare: “Ho avuto una polmonite bilaterale - ha detto - Le mie condizioni sono peggiorate al punto che sono stato ricoverato in ospedale per una settimana. Ho avuto un versamento pericardico, che per fortuna non si è aggravato. Dopo diversi esami a Roma sono riuscito, da metà settembre, a rientrare al cento per cento”.

E poi, sui problemi con il ct della Nazionale Silhavy: “C'è stato un momento, quando mi hanno detto che non avrei giocato contro la Polonia, in cui mi sono arrabbiato perché stavo bene emotivamente e mi sentivo in forma. E' una situazione che abbiamo sperimentato anche alla Fiorentina con qualche giocatore. Ho chiamato il ct per chiedergli cosa avessi sbagliato, se avessi violato qualche regola interna, ma lui non ha saputo spiegarmi. Mi sono sempre comportato come un professionista, e di certo non ho mai pensato di abbandonare la Nazionale”.

Infine è tornato sulla finale di Praga: “Prima della partita alcuni media dicevano che avessi dei problemi con Coufal e Soucek, i giocatori cechi del West Ham. Ci tengo a precisare che non era vero, non c'è stato nessuno scontro verbale né tantomeno fisico con loro”.

TRADUZIONE A CURA DI FIORENTINANEWS.COM