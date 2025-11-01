Altro che ultima spiaggia, qui siamo ben oltre e, nonostante la tradizionale staticità di questo club, il match con il Lecce potrebbe costa caro a Stefano Pioli in caso di mancato successo. Il tecnico fin qui non ha mai trovato la sua quadra, continuando a sperimentare anche a San Siro ma con risultati tetri. Ma secondo il Corriere dello Sport-Stadio, se andrà a fondo lo farà con la ‘sua’ squadra, o almeno quella che ritiene la migliore.

In parole povere, Pioli tornerà ad una settimana fa, rispolverando il doppio regista con Nicolussi e Fagioli e proseguendo sulla strada Gudmundsson per accompagnare Kean. L'islandese ha segnato il primo rigore con il Bologna e si è sacrificato a San Siro. Il centrocampista è sparito dopo Vienna ma rappresenta una disperata ancora di salvezza dal punto di vista tecnico: il destino dell'allenatore dipende in gran parte da loro due.