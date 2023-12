Si è appena concluso l'anticipo di Serie A di oggi tra Lecce e Bologna. Partita pazza al Via del Mare, terminata in pareggio con un gol all'ultimo secondo. Il vantaggio del Bologna con Lykogiannis al 68' dura fino al 100esimo, quando è Piccoli dal dischetto a pareggiare per i padroni di casa.

Il rigore decisivo se lo guadagna Wladmiro Falcone, che era salito per cercare il disperato pareggio, poi raggiunto dal dischetto. Finisce 1-1. Il Bologna rimane a tiro di vittoria per la Fiorentina, mentre il Lecce raggiunge il Torino.

Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A: Juventus 33, Inter 32, Milan 29, Napoli 24, Bologna 22, Roma 21, Lazio 20, Atalanta 20, Fiorentina 20, Monza 18, Frosinone 18 Torino 16, Lecce 16, Sassuolo 15, Genoa 15, Udinese 11, Empoli 11, Cagliari 10, Verona 9, Salernitana 8.