Impossibile non parlarne, nonostante abbia solo 15 anni. Certi numeri non possono passare inosservati, soprattutto se stanno trascinando una squadra Under della Fiorentina verso le finali scudetto. Si tratta di Federico Croci, attaccante viola classe 2010, che contro il Napoli nei quarti di finale dei playoff ha segnato il suo 42esimo gol in stagione.

Con la vittoria per 2-1 sui partenopei, la Fiorentina U15 grazie al suo gol e quello di Barzagli (figlio dell'ex bianconero Andrea ndr) è volata in semifinale dove affronterà un ostico Milan. E la striscia di gol di bomber Croci non sembra volersi fermare: anche nella fase a eliminazione sono già 3 i suoi gol in 4 partite giocate. Da tenere d'occhio, eccome!