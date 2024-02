Schmidt finisce nell'occhio del ciclone...per Cabral

Aria pesante in casa Benfica dopo l'ultima partita giocata dal club portoghese. Domenica scorsa le Aquile hanno pareggiato 2-2 in casa del Guimaraes perdendo punti nella lotta per il titolo con lo Sporting Lisbona.

La zampata di Cabral

Ad evitare il KO ci ha pensato al 90' l'ex attaccante della Fiorentina, Arthur Cabral, che sta vivendo un momento di forma e realizzativo importante.

Più spazio per il brasiliano

Peccato però che il tecnico Roger Schmidt aveva deciso di farlo partire in panchina ed è proprio per questa decisione che è finito nell'occhio del ciclone. Critiche nei suoi confronti sono arrivati sia da parte della tifoseria del Benfica che della critica e del mondo dei media; sono in molti a chiedere a questo punto che sia dato maggior spazio al brasiliano.