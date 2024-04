La Nazione: Commisso detta il futuro

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione, stamani c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Punto e a capo testa al Plzen".

Pagina 2

Grande spazio per: “E ora è meglio pensare alla coppa Erroraccio Quarta, rimedia Ikonè L’Europa è diventata un miraggio”. E inoltre: “Gol annullato a Belotti per un fuorigico millimetrico. Il Genoa passa in vantaggio su rigore con Gudmundsson Meglio la ripresa, Jorko la rimedia con un colpo di testa, ma la squadra non trova più lo spunto per il sorpasso”.

Pagina 4

Qui troviamo: "L'analisi di Italiano "Archiviare subito giovedì è decisiva". Sottotitolo: "L'allenatore viola: "Il primo anno una partita così l'avremmo persa Punto ok, ma non ci siamo presi la responsabilità di tirare in porta".

Pagina 5

Si cambia argomento: “Rocco detta il futuro Continuità e nomine ”Ferrari il nuovo dg". Sottotitolo: “Commisso annuncia l’organigramma dopo la scomparsa di Barone ”Pradè sarà il ds: la mia società e le mie aziende come una famiglia". Di spalla sull'allenatore del futuro: "Aquilani e Palladino le scelte più facili Gila e Sarri in salita".