FOTO - La Curva Fiesole protesta: "Zitti e buoni, ci sono le elezioni... e lo stadio resta in queste condizioni"

Nel bel mezzo della sosta per le nazionali, il tifo organizzato della Fiorentina si fa sentire sulla questione stadio. La Curva Fiesole si è presentata all'esterno dello stadio Artemio Franchi a pochi giorni dal voto per le elezioni regionali, esponendo due striscioni in merito.

La Curva Fiesole protesta in tema stadio

“Per la sosta delle nazionali veniamo tutti a fare da manovali!”, “Zitti e buoni, ci sono le elezioni… e lo stadio resta in queste condizioni!”. Questo il testo dei due striscioni esposti e firmati dalla Curva Fiesole.

Di seguito, le foto pubblicate: