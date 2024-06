Intanto la Fiorentina pesca un giovane dall'Ascoli: i dettagli

Il primo colpo della sessione estiva della Fiorentina proviene dalla Serie B. Come riportato poco fa da SkySport il primo arrivo in casa gigliata è Jacopo Tarantino, attaccante in forza all’Ascoli retrocesso in Serie C. Non sarà certo il “grande attaccante” ipotizzato da Daniele Pradè la scorsa settimana, ma rappresenta comunque un operazione in prospettiva.

Il giovane attaccante la scorsa stagione ha però fatto “la spola” tra Primavera e prima squadra. Nella scorsa Primavera 2 ha segnato 14 gol in 26 apparizioni, mentre coi grandi ha collezionato solo 3 presenze.