Per una Fiorentina che si gioca la stagione giovedì, c'è un Thiago Motta sulla graticola. E il suo destino passa (anche) da Firenze

Dopo la sconfitta a Napoli e un campionato sempre meno concretamente fattibile, la Fiorentina aspetta giovedì. A gran voce, perché la gara contro il Panathinaikos è l'unico modo per dare una concreta svolta alla stagione. E servirà ribaltare la sfida. Ma guardando alla sfida di domenica contro la Juventus, anche i bianconeri non se la passano benissimo.

Juve, da Firenze passa il destino di Motta?

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Thiago Motta sta facendo un percorso tutt'altro che soddisfacente. Il suo posto è a rischio, neanche la qualificazione in Champions lo salverebbero a prescindere. La Juventus sonda De Zerbi e Gasperini, intanto c'è qualche contatto con Tudor. Motta, sicuramente, non può più sbagliare. A cominciare dalla trasferta contro la Fiorentina.