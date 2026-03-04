"Da Pioli a Vanoli non è cambiato nulla. La Fiorentina rischia la Serie B e sento gente parlare di Parisi in Nazionale"

L'ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “Rugani ha dimostrato di non essere pronto per giocare, ma sono state tante altre le prestazioni individuali deludenti. Io mi chiedo quando questa squadra comincerà a giocare in maniera collettiva, le prestazioni sono tremende e sento sempre un sacco di complimenti, ho sentito gente parlare di Nazionale per Fagioli e Parisi. C'è il serio rischio che questi calciatori ci portino in Serie B, bisogna trovare assolutamente il modo di uscirne. Il prossimo turno ci dà l'opportunità dello scontro diretto tra Lecce e Cremonese, ma se non vinciamo noi col Parma diventa inutile”.

“Vanoli e De Gea hanno detto cose inaccettabili”

Poi ha aggiunto: “Le parole di Vanoli sono gravi, oltretutto da Pioli a lui non ho visto tutti questi miglioramenti. Due o tre buone prestazioni ma poi ricadi sempre negli stessi errori: una volta è Rugani, una volta è Comuzzo, una volta è De Gea, ma il risultato non cambia. Dopo la partita non bisognerebbe mai parlare, Vanoli e De Gea hanno detto delle cose che in un momento del genere non andavano dette”.