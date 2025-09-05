Corriere Fiorentino: Corsa per ricostruire la Fiesole. C'è la variante ma senza tempi
In edicola questa mattina sul Corriere Fiorentino si legge del Franchi e un'analisi sulle mosse della Fiorentina per il mercato.
Prima pagina
In prima pagina piccolo si legge: “La corsa per ricostruire la nuova curva Fiesole”
Pagina 4
A pagina 4 si parla di Franchi: “Franchi, corsa per ricostruire la Fiesole. Approvata la variante ma senza tempi”. E sotto: “Oggi il Cosp per la gara col Napoli. Verso l'aumento del settore ospiti?"
Pagina 9
A pagina 9 si legge delle mosse della società viola: “Fiorentina, la stessa distanza”.
