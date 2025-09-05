​​
header logo

Corriere Fiorentino: Corsa per ricostruire la Fiesole. C'è la variante ma senza tempi

Redazione /
Corriere Fiorentino

In edicola questa mattina sul Corriere Fiorentino si legge del Franchi e un'analisi sulle mosse della Fiorentina per il mercato. 

Prima pagina

In prima pagina piccolo si legge: “La corsa per ricostruire la nuova curva Fiesole”

Pagina 4

A pagina 4 si parla di Franchi: “Franchi, corsa per ricostruire la Fiesole. Approvata la variante ma senza tempi”. E sotto: “Oggi il Cosp per la gara col Napoli. Verso l'aumento del settore ospiti?"

Pagina 9

A pagina 9 si legge delle mosse della società viola: “Fiorentina, la stessa distanza”. 

Notizie correlate
💬 Commenti (1)