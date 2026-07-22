Grave lutto per Montella: morta la sorella dell'ex tecnico della Fiorentina

Un duro colpo davvero quello subito dall'ex allenatore della Fiorentina, oggi commissario tecnico della nazionale turca, Vincenzo Montella. È morta infatti la sorella, Caterina Montella, che era stata ricoverata in ospedale a seguito di un grave incidente domestico. Tutti i tentativi di salvarla sono risultati vani.

Le condoglianze dalla Turchia

La federcalcio turca ha già espresso la propria vicinanza al tecnico: "Abbiamo appreso con profondo dolore che Caterina Montella, sorella del nostro commissario tecnico della Nazionale Vincenzo Montella, è venuta a mancare in ospedale, dove era ricoverata a seguito di un tragico incidente domestico", si legge nel comunicato. La TFF ha quindi rivolto un pensiero al tecnico italiano e alla sua famiglia: "In qualità di Federazione calcistica turca, porgiamo le nostre più sentite condoglianze al commissario tecnico della nostra nazionale, Vincenzo Montella, alla sua famiglia e ai suoi cari".

Il funerale

Il funerale è previsto oggi a Castello di Cisterna, nell'area metropolitana di Napoli presso la Chiesa di San Nicola, con inizio alle 16.30.