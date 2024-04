A braccetto con Zaire-Emery, appena dietro Yamal: Kayode con i talentissimi del futuro in una speciale classifica

Un posto d'eccezione quello conquistato da Michael Kayode nella graduatoria stilata dal portale Who Score, del gruppo Opta, relativa al rendimento dei migliori ‘teenagers’ dei campionati top 5 in Europa. L'esterno della Fiorentina è al secondo posto, con un rating di 6.85 al fianco del centrocampista del Psg Zaire-Emery. Davanti a loro c'è solo il fenomenale Yamal con 6.97, subito dietro invece Doué del Rennes e Garnacho del Man Utd. Una compagnia di tutto rispetto per Kayode.