Beltran? Corberan lo vede poco o niente. E il bonus gol resta una chimera

Nelle ore finali del calciomercato estivo, la Fiorentina è riuscita a chiudere la cessione, in prestito, di Lucas Beltran al Valencia.

Un'operazione questa voluta dal calciatore che sperava di trovare più spazio in Spagna rispetto a quello trovato in questi due anni a Firenze.

Solo undici minuti

Le cose però non è che stiano andando fantasticamente per l'argentino. Anche ieri sera, nella gara giocata dalla sua squadra sul campo dell'Alaves, è entrato in campo solo al 79' e non ha dunque potuto fare molto né per mettersi in evidenza, né per provare a sbloccare lo 0-0 che è stato anche il risultato finale. Il suo tecnico, Carlos Corberan, lo vede in pratica come un'alternativa da sfruttare eventualmente a gara in corso.

Bonus gol una chimera

La Fiorentina spera che il giocatore si sblocchi dal punto di vista realizzativo, anche perché c'è un bonus legato ad ogni gol siglato dall'argentino che spetta al club, però se non riuscirà a ritagliarsi più spazio, questo obiettivo resterà una mera chimera.