Stefano Borghi, giornalista e telecronista di Sky Sport, ha espresso a Cronache di Spogliatoio alcune opinioni su quella che è fino ad adesso la stagione della Fiorentina: “Palladino deve ancora compiere dei passi avanti, ma bisogna dire che in questa stagione ha reinventato la Fiorentina tre volte. La prima per necessità, dopo un buon mercato ma poco funzionale al suo gioco; la seconda dopo la vicenda Bove, e poi dopo il mercato invernale che ha rivoluzionato di nuovo la squadra con il passaggio al 3-5-2 dandole così una fisionomia definitiva”.

Sul campionato e la Conference League

Borghi prosegue: “In Conference League non è arrivata la finale, ma il Betis si è dimostrato un avversario forte in formato Champions. In campionato invece è mancato qualcosa contro le piccole, e ci sono stati alti e bassi legati anche al fatto che non tutti i nuovi acquisti erano pronti a giocare due competizioni”.

“Palladino ha valorizzato buona parte della rosa”

E aggiunge: “La stagione non è stata negativa. Palladino ha valorizzato buona parte della rosa, almeno quattro o cinque giocatori, che sono cresciuti molto nel corso dell’anno; quindi non si può parlare di fallimento a mio avviso".