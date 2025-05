L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione attuale in casa viola: “Una squadra ambiziosa come la Fiorentina, arrivata fino in fondo negli ultimi anni, deve valutare bene la situazione. Firenze è una piazza grandissima e lo resta anche senza coppe, rimane appetibile. Si deve ripartire dalla forza dei giocatori, quelli che ti hanno garantito le potenzialità di un salto: Gosens, De Gea, Kean… e ci metto anche Gudmundsson, per forza e caratteristiche. A questi, però, poi va aggiunto cosa manca a questa squadra”.

E aggiunge: “Ci sono delle situazioni in cui la squadra ha perso troppo facilmente carattere e personalità, dunque si trovino dei giocatori che risolvano queste situazioni. Palladino? Vero che gli è stato rinnovato il contratto, però era diverso rispetto a ora… Il contesto è cambiato e la situazione è molto delicata. Bisogna valutare attentamente: è inutile tenerlo e mandarlo a casa ai primi risultati negativi. Se inizi già a pensare che si possa cambiare in breve, è meglio farlo subito”.