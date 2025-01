Scavallata quasi la metà stagione, la Fiorentina può dire di aver già vinto la sua scommessa con Moise Kean che in classifica marcatori è già a quota 11 ed è anche leader e trascinatore, ‘aggiustatutto’ nelle parole de La Gazzetta dello Sport. Una sorta di Mr. Wolf di Pulp Fiction. E' lui l'uomo a cui si aggrappa la Fiorentina e che guiderà i suoi anche oggi contro il Napoli, per un presente sicuramente radioso.

Il futuro invece sarà tutto da scrivere secondo la rosea, perché la clausola da 52 milioni esiste e se Kean continuerà su questi ritmi potrà diventare allettante per molti club di un certo calibro. Per la Fiorentina sarebbe comunque una vittoria, considerato l'investimento che oggi sembra davvero esiguo, dell'estate scorsa. Ma una vittoria solo dal punto di vista economico. In ogni caso per pensare a tutto questo ci sarà tempo, fino a giugno almeno la clausola resta in soffitta.