Sottil, ora o mai più: l'ennesimo punto di svolta per il ragazzo dalle mille chances. E se Spalletti riaprisse le porte agli esterni...

Dell'esplosione di Riccardo Sottil si discute da almeno cinque anni, da quando nel 2019 la Fiorentina decise di tenerlo con sé in rosa: era il primo anno di gestione Commisso e in panchina c'era Montella. Questo per ribadire quanta acqua è passata sotto ai ponti. Il Corriere dello Sport-Stadio sottolinea però come l'attuale sia la miglior stagione del classe '99 in carriera, come continuità di impiego ma anche come risposte: sotto porta ad esempio è già a quota 5, suo miglior bottino eguagliato.

Una continuità anche fisica perché Sottil spesso ha avuto guai fisici a bloccarlo, quelli che gli fecero perdere un raduno della Nazionale nel 2022. E chissà se Spalletti tornasse a considerare gli esterni offensivi, in quel caso l'esterno della Fiorentina avrebbe un motivo in più per cercare continuità.