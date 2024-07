Fine d'anno con la Juventus, per il ritorno di Italiano a Firenze ci sarà da aspettare tanto. Tutti i big match del campionato della Fiorentina

L'inizio del prossimo campionato per la Fiorentina sarà relativamente ‘morbido’. Ma quando ci saranno i big match?

Alla settima giornata, quella del 6 ottobre, ecco Fiorentina-Milan. Alla nona giornata (27 ottobre) arriva invece la Roma. Alla 14esima giornata ci sarà da affrontare i campioni d'Italia dell'Inter e anche questa partita si giocherà al Franchi.

Alla 16esima c'è l'incrocio con Italiano, ma in questo caso sarà la Fiorentina a dover andare a far visita al Bologna. Per rivedere l'ex tecnico gigliato a Firenze ci sarà invece da aspettare addirittura la 37esima e penultima giornata (18 maggio).

Il 2024 si chiuderà (29 dicembre) con la trasferta attesissima contro la Juventus di Vlahovic e Chiesa valida per la 18esima. Il girone d'andata terminerà con il Napoli in casa (ed è il weekend di Befana).

Il girone di ritorno, anche quest'anno, sarà asimmetrico, quindi non sarà la copia in carta carbone dell'andata e si aprirà con la trasferta a Monza.

Alla 24esima giornata prima trasferta a San Siro contro l'Inter. Alla 29esima (16 marzo) ecco che arriva la Juve a Firenze e sarà di certo una gara molto sentita. Alla 31esima (6 aprile) per i viola c'è un altro viaggio alla volta di Milano, anche se in questo caso l'avversario sarà il Milan. Infine il campionato della squadra di Palladino si chiuderà con una trasferta ad Udine.