Bocci: "La Nazionale potrebbe restituirci la miglior versione di Kean. Ndour è la piu grande sorpresa, Comuzzo l'opposto"

Questo pomeriggio il giornalista de Il Corriere della Sera Alessandro Bocci, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare com'è arrivata la Fiorentina di Paolo Vanoli a questa sosta per le nazionali. Partendo appunto dall'importante appuntamento di questa sera.

“Questa sera l’Italia non può assolutamente fallire. Direi che i valori sono chiari e che l’Italia debba temere maggiormente se stessa anziché l’Irlanda del Nord, almeno dal mio punto di vista: non c’è assolutamente paragone tra la forza della nostra nazionale e loro. Oltretutto, e lo so perchè li ho seguiti, e loro sono molto piu pericolosi tra le mura amiche. In trasferta sinceramente va sottolineato come abbiano sempre fatto molta fatica. Ha un paio di giocatori che giocano in Premier League, tutto gli altri sono di serie minori: senza dimenticare che l’unico di spessore, Bradley del Liverpool, è infortunato. L’unico problema può esser se la squadra via via prende paura durante la partita”.

“Sono convito che la Nazionale farà bene a Kean”

Ha anche aggiunto: “Kean sarà assolutamente titolare. Probabilmente sta meglio Pio Esposito, ma Gattuso ha dimostrato di rispettare le gerarchie. Oltretutto se c’è una cosa che ha dimostrato di aver creato il ct in nazionale è il doppio centravanti, cosa che finora ha funzionato benissimo: Retegui ha fatto 5 gol, Kean 4. Non vedo il motivo per cui si dbba cambiare le cose, e sono convinto che almeno dall’inizio non lo farà”.

“Se l'Italia si qualificasse Moise farà bene anche alla Fiorentina”

Ha poi parlato in particolare del centravanti viola: “Penso che sul piano fisico la chiamata in nazionale non possa che fargli bene, l’ultima partita sarebbe martedì e quindi avrebbe tutto il tempo per recuperare in vista del Verona: 4 giorni sono abbastanza per recuperare, anche perche in nazionale fanno spesso soltanto un lavoro di mantenimento senza sfinirsi per non farsi male. Ovviamente se l’Italia si qualificasse questo traguardo potrebbe essere una spinta in più per il finale di stagione in maglia viola, al caso contrario non voglio neanche pensarci”.

“Ndour è tra le piu grandi sorprese di questo 2026”

Parlando di Under 21 ha anche sottolineato le ultime prestazioni di Cher Ndour: “Lui è uno di quei giocatori che sta facendo passi da gigante. Adesso sta sfruttando gli errori del mercato. Quest’inverno ci aspettavamo un centrocampista fisico, che non è arrivato, e quindi tante volte Vanoli è stato costretto ad utilizzare lui in quella fase, e che per il momento ha dimostrato di essere quel giocatore che da equilibrio alla squadra. E’ un giocatore che fa un sacco di errori, ma che è utile in fase di pressing grazie alla sua fisicità. E ultimamente segna anche con continuità”.

“Comuzzo è in un momento di down: è scivolato nelle gerarchie di Vanoli”

Un pensiero anche sull’altro giocatore viola presente in Under 21, Pietro Comuzzo: “Comuzzo ha il problema inverso di Ndour. Ultimamente si è perso ed ha grandi difficoltà nel ritrovarsi. Quando gioca da quella sensazione di fragilità che lo ha fatto scivolare indietro nelle gerarchie del tecnico. Si è fatto sorpassare di nuovo da Ranieri, anche se lui gioca a destra: l’ex capitano con Pongracic adesso da molte piu garanzie del giovane Comuzzo. Magari la Conference potrebbe essere il suo palcoscenico, anche se sono convinto che anche in campionato resti un passo avanti rispetto a Rugani, restando comunque il primo cambio per Vanoli. Adesso sta a lui lanciare un segnale a tutti”.

“Mi auguro che la sosta non possa che aiutare la Fiorentina”

Ha anche sottolineato un aspetto: “La Fiorentina stava bene ultimamente, è un peccato che sia arrivata la sosta: era tanto che non facevamo 5 risultati positivi di fila, in questa stagione mai. E questo è già un piccolo segnale. In queste partite ci sono anche molte rimonte, e quindi sono tutti segnali incoraggianti. La squadra finalmente ha voglia di fare, anche se non sempre fa le cose al meglio, e ora anche i giocatori piu forti stanno dando segnali di ripresa. MI auguro che la sosta serva a recuperare sia Solomon che Gudmundsson. Ci sono tanti buoni segnali e mi auguro che la sosta aiuti solo a migliorare e non a perdere tutto quello costruito finora”.