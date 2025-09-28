Il centrocampista della Fiorentina Hans Nicolussi Caviglia è intervenuto a DAZN prima della gara contro il Pisa.

Sulla squadra

Sulla squadra viola Nicolussi Caviglia ha commentato: “Più che il modulo conta saper occupare gli spazi, stiamo cercando un'alchimia di gruppo. Già oggi cercheremo di metterla in campo”.

Sulla gara contro il Pisa

E sull'importanza della partita ha dichiarato: "Sappiamo che quello di oggi un derby importante, è storico, fino al Medioevo, e cercheremo di onorare la maglia e dare tutto. E' bello guardarsi indietro e guardare da dove vengono queste rivalità".