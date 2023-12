La Nazione: Nardella promette la concessione del Franchi in cambio dei soldi privati

In prima pagina su La Nazione Firenze si legge dell'intervista a Nardella: "Più tempo per lo stadio". All'interno a pagina 2 le parole del sindaco sul Franchi: "Soldi privati in cambio della concessione". A pagina 11 si parla del centro sportivo: "Il Viola Park si allarga, via libera a 490 posti auto".

Poi, in prima pagina sul QS: “Un mercato da Champions” e a pagina 4: "Italiano e i messaggi del dopo Monza. Champions e mercato, il 2024 inizia così".

A pagina 5, invece: "Viola, Natale in famiglia. Ma venerdì c'è già il Torino" e sotto: "Barak, il peggio è alle spalle. Ma il 'suo' mercato si allontana".