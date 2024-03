Lega Serie A, il ricordo di Joe Barone durante l'Assemblea di oggi

Tutti noi sappiamo quanto fosse attivo Joe Barone all'interno della Lega Serie A. Il direttore generale della Fiorentina rappresentava la società viola durante le varie riunioni, e non mancava mai di prendere posizione con forza spesso scaturendo anche dibattiti importanti con gli altri dirigenti (come dichiarato, peraltro, da Beppe Marotta).

Un minuto di silenzio per Barone

Anche per questo motivo, stamattina, l'Assemblea della Lega Serie A svoltasi in collegamento video si è aperta con un minuto di silenzio in memoria di Joe Barone. A comunicarlo la stessa Lega attraverso il report ufficiale della riunione, durante la quale si sono toccati vari temi tra cui l'assegnazione dei diritti audiovisivi internazionali per il ciclo 2024/2027.