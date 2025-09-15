Le uniche note positive della gara col Napoli: Pioli ha due frecce in più per il proprio arco

Sono pochi gli aspetti positivi della partita che la Fiorentina ha nettamente perso contro il Napoli. Fra questi si possono annoverare sicuramente gli ingressi positivi di Hans Nicolussi Caviglia e di Niccolò Fazzini, protagonisti della reazione finale viola.

Le note positive

Il trequartista ex Empoli è stato in grado di dare vivacità e dinamismo ad una manovra viola che fino a quel momento era a dir poco lenta e compassata. Il mediano arrivato dal Venezia ha dimostrato di essere quell’elemento ideale per prendere in mano la regia del gioco viola, magari non in modo appariscente, ma garantendo geometrie e lasciando più libere di agire le mezzali.

E anche Fagioli…

Con Il mediano ex Venezia in campo la Fiorentina potrebbe inoltre riscoprire il vero Fagioli. Il centrocampista arrivato a gennaio non sembra essere a suo agio nel ruolo di regista. L'inserimento di Caviglia in quella posizione, con il conseguente slittamento di Fagioli al ruolo naturale di mezzala potrebbe permettergli di tornare ad essere quello ammirato la scorsa stagione.