Marinozzi: "Mastantuono deve essere più imprevedibile, ma il suo livello è già oltre la media in Italia"

Sul canale Twitch di Cronache di Spogliatoio ha parlato il giornalista e telecronista di DAZN Andrea Marinozzi, intervenendo su Franco Mastantuono, attaccante della Fiorentina.

Su Mastantuono

"A me Mastantuono è piaciuto, ma deve ancora crescere. La sua giocata è ancora prevedibile: sai che va sul sinistro, ma alla fine ti frega sempre lo stesso".

Miglioramenti

“Per migliorare dovrà aumentare il ventaglio delle giocate e delle soluzioni con la palla tra i piedi. Anche se poi c'è chi una giocata l'ha ripetuta per un'intera carriera e ha fatto benissimo. Vedi Robben. Ma Mastantuono deve diventare più imprevedibile, anche se già oggi è di un livello superiore rispetto a tanti in Serie A”.