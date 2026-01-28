Sfuma definitivamente la pista Coppola: in chiusura la trattativa col Paris Fc

C'era anche la Fiorentina su Diego Coppola, difensore passato da Verona e attualmente in forza al Brighton. C'era, perché in realtà è praticamente fatta per il passaggio del calciatore al Paris Fc.

Trattativa chiusa

Come riporta Fabrizio Romano, infatti, è tutto fatto tra le parti e proprio questa mattina è stata chiusa l'operazione. Si tratta inizialmente d'un prestito, vedremo se poi il Paris Fc deciderà di riscattare Coppola dal Brighton.