VIDEO - A un passo dalla Fiorentina a gennaio, ora Dennis Man sta rovinando i piani salvezza del Parma: che errori contro il Como

A gennaio Dennis Man è stato molto vicino alla Fiorentina. C'era la totale disponibilità del classe '98 al trasferimento in viola, ma si oppose il Parma che non mollò le proprie richieste e non scese mai sotto i 15 milioni di euro, cifra che la dirigenza gigliata non ha voluto spendere. E col senno di poi…

Il Parma di Chivu, lo sappiamo, è una delle rivelazioni di questi ultimi due mesi. Una squadra solida, sgamata, capace di far perdere punti a tutte: scomoda anche alla Fiorentina stessa, con lo 0-0 al Franchi, ma indigesta anche alla Lazio (2-2) e alla Juventus (sconfitta 1-0). Ieri i crociati sono tornati a perdere, in casa contro il Como. Ma c'è un grande protagonista in negativo ed è proprio Dennis Man.

Già all'Olimpico contro i biancocelesti, il rumeno si era divorato il gol del 2-3 davanti a Mandas calciando largo. Ma è proprio ieri contro i lariani che ha dato il “meglio” (per non dire il peggio) di sé. La sequenza di errori nei minuti di recupero è incredibile. Il più clamoroso è il tiro sotto porta alzato sopra la traversa, forse più facile da fare che da sbagliare. Queste recenti amnesie valgono a Man i fischi degli stessi tifosi del Parma, che non ne possono più.