Serata di Champions per le italiane e non solo. L'Atalanta di Gasperini ha sbancato Stoccarda con le reti del solito Lookman e di Zaniolo nel finale: 0-2 per i nerazzurri che sono gli unici a vincere stasera.

L'Inter batte l'Arsenal

Anche l'Inter infatti ha trionfato in casa contro l'Arsenal. 1-0 con gol di Calhanoglu per decidere un match molto difficile. Gunners KO e tre punti per Simone Inzaghi che festeggia così un altro successo in Coppa dei Campioni.

Ve lo ricordate Edimilson?

Nelle altre gare della serata si segnala un gran gol dell'ex viola Edimilson Fernandes, che ha lanciato il suo Brest alla vittoria in quel di Praga. I francesi stanno volando nella classifica generale della Champions. Vince anche un altro ex della Fiorentina, Aleksa Terzic. Il difensore ha vinto in trasferta anche lui in casa del Feyenoord: 3-1 per il suo Red Bull Salisburgo. Da segnalare poi la sconfitta del PSG contro l'Atletico Madrid e la manita del Barca alla Stella Rossa a Belgrado.