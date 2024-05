Tzolakis: "Abbiamo iniziato a preparare questa finale una settimana fa. Ci arriviamo nelle condizioni giuste per alzare il trofeo"

Il portiere dell'Olympiakos Konstantinos Tzolakis ha parlato ai canali ufficiali dell'UEFA in vista della finale con la Fiorentina di questa sera: “L'intera squadra è felice e non vede l'ora di giocare questa partita. Vogliamo goderci la serata senza pensare a nient'altro, sappiamo che per vincere servirà una prestazione di altissimo livello e di grande concentrazione”.

“Prepariamo questa partita da una settimana”

Poi ha aggiunto: “Abbiamo iniziato a preparare questa finale una settimana fa, ci arriviamo nelle condizioni giuste e vogliamo sfruttare l'opportunità di vincere un trofeo. Spero che i nostri tifosi siano felici a prescindere, dato che è la prima volta nella storia che l'Olympiakos gioca una finale europea”.