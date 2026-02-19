La formazione ufficiale della Fiorentina: Vanoli dà fiducia a Fabbian e Fazzini. Comuzzo torna titolare in difesa, in attacco…

Pochi minuti fa il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha reso noto l'undici titolare che alle ore 21 scenderà in campo a Bialystok contro lo Jagiellonia, nella gara di andata dei play off di Conference League. E come era facilmente ipotizzabile dopo l'ufficializzazione della lista dei convocati, con alcuni dei titolari rimasti direttamente al Viola Park, l'allenatore viola in terra polacca sceglie di cambiare faccia alla sua squadra.

Queste le scelte ufficiali di Paolo Vanoli in vista dello Jagiellonia

Coe già preannunciato nelle scorse ore in porta ci sarà l'esordio stagionale per Luca Lezzerini. Davanti al portiere viola ci sarà una classica difesa a 4 con Gosens e Fortini sulle fasce, con Comuzzo e Ranieri centrali. Centrocampo inedito con Mandragora in cabina di regia, con Fabbian e Ndour mezze ali. In attacco il tridente, anche questo inedito, composto da Harrison, Fazzini e Piccoli

Questa le formazioni delle due squadre:

Jagiellonia (4-4-2): Abramowicz; Wojtaszek, Bernardo Vital, Pelmard, Wdowik; Pozo, Flach, B.Mazurek, Joswiak; Bazar, Imaz(C). All.: Adrian Siemieniec

Fiorentina (4-3-3): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour, Harrison, Piccoli, Fazzini. All.: Paolo Vanoli