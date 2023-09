Maxime Lopez e quel feeling trovato proprio a Firenze con Ribery, con Marsiglia sullo sfondo

Con Marsiglia hanno a che fare sia Maxime Lopez che Franck Ribery: il primo ci è nato e non solo calcisticamente, crescendo poi con il mito del secondo, esploso proprio nel sud della Francia fino a raggiungere il Bayern e la Nazionale. I due ebbero occasione di conoscersi proprio a Firenze, dopo un Fiorentina-Sassuolo del dicembre 2020, quando il classe ‘97 bussò alla porta dello spogliatoio viola per chiedere un selfie al fuoriclasse della Fiorentina. Ora a Firenze c’è proprio Lopez, a raccogliere il testimone, anche se in via indiretta, del suo idolo.