"Non ci sono novità su Kean, anche se l'attaccante ha già trovato un accordo con il Como: la Fiorentina fa le sue valutazioni. Icardi..."

Questo pomeriggio il giornalista Simone Gervasio, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di analizzare la situazione di Moise Kean, e anche le contromosse che la Fiorentina sta studiando.

“Cosa succede attorno a Moise Kean? Quella del centravanti viola è una situazione che non si è mossa molto oggi, proprio perchè la Fiorentina adesso, dopo il risultato di ieri, sta facendo tutta una serie di valutazioni. Dopo aver perso per 4-0 non puoi permetterti di cedere a cuor leggero il tuo miglior giocatore, anche se lui di fatto sta spingendo per la cessione. L'attaccante avrebbe chiesto la cessione al Como, dove comunque tornerebbe a giocare la Champions League. Sarebbe un salto per il ragazzo, il Como ci sta provando da settimane ma, visto le resistenze della Fiorentina, sta iniziando a pensare di cambiare obiettivo”.

“Il Como farà sicuramente un ultimo tentativo per Kean”

Ha ance aggiunto: “I Lariani poi si sono posti molte domande sulle reali condizioni fisiche di Kean, che ieri contro la Roma è comunque entrato in campo e in mezz'ora ha fatto comunque vedere di star bene. Per adesso la situazione resta congelata, il Como sicuramente farà un ultimo tentativo però se non dovesse trovare un accordo con la Fiorentina potrebbe virare su altri obiettivi. Gli altri nomi in cima alla lista sono quelli di Delap ed Emegha, entrambi in uscita dal Chelsea. Non ci sono passi avanti rispetto a ieri, ma la Fiorentina è cosciente che Kean ha già detto di si al Como e che quindi se arriveranno quei 40 milioni richiesti dovrà pensare subito ad un sostitua”.

“Icardi potrebbe firmare a fine mercato, ma i viola non sono i favoriti”

Ha poi commentato la suggestione Mauro Icardi: “Estenso svincolato l'argentino può aspettare, nonché fretta per prenderlo perchè potrebbe firmare anche dopo la fine del calciomercato. L'ex Inter ha detto di no a varie proposte, tra cui anche quella della Lazio, perchè sta aspettando l'offerta giusta. Credo che aspetti una squadra che gli permetta di giocare la Champions, o comunque in Europa. Credo che per la Fiorentina possa rappresentare un'idea, ma non essendo la prima della lista non sarebbe certo un'operazione semplice”