Bucchioni: "A Firenze si ricompone una coppia di ex Juventus. I contatti risalgono a due mesi fa"

Praticamente archiviata questa stagione, anche se la Fiorentina deve giocare ancora altre due partite di campionato contro Juventus e Atalanta, si comincia a pensare chi potrà guidare la squadra la prossima stagione.

“Si ricompone una coppia di ex bianconeri”

In questo senso, il direttore di Italia 7, Enzo Bucchioni, sembra avere le idee abbastanza chiare: “A Firenze si dovrebbe ricomporre una coppia ex Juve - ha scritto stamani su Tuttomercatoweb - fra il ds Paratici e Grosso che proprio lui lanciò nella Primavera bianconera”.

“Grosso ha già parlato con Carnevali”

E inoltre: “I contatti risalgono a due mesi fa, ora che la Fiorentina è salva sarà confermato l’addio di Vanoli, l’uomo della salvezza, per ripartire con un progetto nuovo. C’è da convincere il Sassuolo, ma Grosso ha già parlato con Carnevali e una soluzione si troverà”. Per inciso, Carnevali è l'amministratore delegato del Sassuolo, con il quale l'allenatore ha ancora un contratto in essere.