"La permanenza di Vanoli non dipende certo da giornalisti e tifosi, i capolavori a Firenze sono ben altri"

Tanti interventi stamani sulla questione allenatore della Fiorentina, tante reazioni anche sulle parole pronunciate subito dopo la partita contro il Genoa, da parte di Paolo Vanoli.

“La permanenza di Vanoli non dipende dai giornalisti”

Sul Corriere Fiorentino scrive il giornalista Ernesto Poesio: “Vanoli che ieri ha parlato di ‘capolavoro’ e non ha nascosto un certo fastidio per le critiche ricevute. Il tecnico di Varese però sa bene che la sua permanenza non dipende da giornalisti e tifosi”.

“Ma i capolavori sono altri”

E inoltre: “Nessuno tra l’altro a Firenze ha dimenticato di sottolineare i suoi meriti. Ma i capolavori, da queste parti, sono altri. E lui che ha vinto da protagonista l’ultimo trofeo non dovrebbe mettere sullo stesso piano l’eccezionalità di una coppa con ciò che per la Fiorentina dovrebbe invece essere scontato”.