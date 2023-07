In vista dell'amichevole contro la Fiorentina di stasera, dopo la poca chiarezza intorno all'eventuale presenza di tifosi sugli spalti, il gruppo ultrà “Boys” del Parma ha rilasciato un comunicato: “Da tifosi e ultras, non possiamo accettare situazioni come queste, in cui tutte le parti si dimostrano completamente disinteressate da quello che dovrebbe essere l'elemento centrale, i tifosi e la loro presenza fisica allo stadio”.

E ancora: “Da settimane sappiamo che la diretta sarà su DAZN, mentre non si riesce a garantire un tempo congruo a consentire la presenza dei tifosi. Senza troppi vittimisti, crediamo sia una semplice questione di rispetto verso i tifosi di Parma e Fiorentina”.