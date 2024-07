Voglia di Inghilterra e tournée viola? L'Hull City ha già messo in vendita i biglietti per la Fiorentina

Si sposterà in Inghilterra tra qualche giorno la Fiorentina, per proseguire a temperature più miti la sua fase di preparazione alla prossima stagione: in programma i test con Bolton, Preston e Hull City. Proprio questi ultimi hanno messo già in vendita i biglietti per la sfida contro la squadra viola, in programma il 30 luglio. Sul sito della squadra di Kingston Upon Hull sono già disponibili le tariffe, per chi avesse voglia di Fiorentina oltre Manica.