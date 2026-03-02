Il commento a Dazn arriva anche da parte del tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, dopo la vittoria sulla Fiorentina:

"Vittoria veramente importante dopo tre sconfitte di fila, stavamo facendo fatica e c’era pressione su di noi oggi. Giocavamo con la Fiorentina e basta pensare a come era stata la gara d’andata per cui volevamo una rivincita. E’ andata molto bene ed è il miglior modo per festeggiare un bel lunedì sera.

Rispetto all'anno scorso la parte destra della classifica è molto più competitiva per cui è importante fare punti contro tutte, anche per questo non abbiamo rischiato Atta che non era al 100%".