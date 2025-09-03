Sei partite non semplicissime per la Fiorentina in Conference League: ci sono comunque i favori del pronostico, ma...

La Fiorentina ha conosciuto da qualche giorno le sue avversarie nella League Phase di Conference League. Non è stato effettivamente un sorteggio particolarmente comodo, sicuramente non paragonabile a quelli delle stagioni precedenti. E anche le statistiche confermano il tutto.

Per punti UEFA, la Fiorentina è nettamente la favorita in questa competizione, ma il calendario delle prossime sei partite influisce. Il portale Football Meets Data ha proiettato la Fiorentina quarta, con l'ampissimo 99% di possibilità di rientrare nei play-off e un 67% per rientrare nelle prime otto classificate.

Ecco la graduatoria: